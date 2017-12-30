Старушки устроили побоище из-за картошки в Латвии

Две пожилые женщины устроили драку в рижском супермаркете. Об этом РИА Новости сообщил журналист Владимир Дорофеев, которому пришлось разнимать женщин.

По его словам, потасовка возникла в торговом центре «Maxima» в микрорайоне Плявниеки. «Причиной драки бабушек из-за картошки послужило выяснение обстоятельств, кто за кем стоял, и кто имеет первоочередное право на выбор корнеплодов, а также на преимущественное право поучать в предновогодний день других покупателей», — рассказал Дорофеев.

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Как сообщает журналист, при драке пострадал юный покупатель лежавшей рядом с картошкой морковки. Он попытался влезть в спор бабушек, и они начали оскорблять его.

В начале ноября в одном из рижских кафе устроили драку с британскими военнослужащими. Как посчитали в Лондоне, инцидент подстроили агенты из России.

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