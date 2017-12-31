Боксер Дрозд завершил карьеру

Российский боксер Григорий Дрозд объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил 31 декабря на своей странице в Instagram.

«Я принял очень важное для себя решение. Я официально заявляю о завершении спортивной карьеры. Сегодня передо мной стоит много интересных и важных задач — это развитие бокса в Кемеровской области, развитие тайского бокса в России. Как представитель от Кемеровской области в Общественной палате РФ я работаю над поддержкой социальных проектов и спорта», — написал Дрозд.

Боксер поблагодарил всех своих тренеров и других членов команды, а также промоутеров — Германа Титова, Владимира Хрюнова и Андрея Рябинского.

38-летний Дрозд провел 41 бой на профессиональном ринге. В его активе 40 побед (28 нокаутом) и единственное поражение. В 2014-2015 году россиянин владел титулом чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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