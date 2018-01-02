ИГ рассказало о количестве боевиков-смертников и их оснащенности

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) в 2017 году в Сирии и Ираке совершила 770 атак с использованием смертников. Об этом со ссылкой на информационное агентство ИГ пишет Telegram-канал Directorate 4.

Самое большое количество смертников было использовано против армии Ирака и ее союзников — 493. На позициях курдов подорвалось 135 боевиков. 120 атак было проведено против сирийской правительственной армии. Еще 22 взрыва поразили формирования так называемой «умеренной оппозиции».

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При этом уточняется, что в 561 случае использовалась груженная взрывчаткой техника, в 175 — жилет со взрывчаткой, в 28 — нательный пояс с поражающими элементами. При проведении семи атак было использовано сразу два смертника.

В середине декабря стало известно, что ФСБ России предотвратила крупный теракт в Санкт-Петербурге. Ячейка ИГ для взрыва в центре города планировала использовать смертника.

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