Россиянка Павлюченкова изумила Федерера игрой слета

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выполнила укороченный удар слета в парном матче Кубка Хопмпана против команды Швейцарии. Видео было опубликовано на YouTube-канале Raz Ols.

После удара россиянки мяч опустился настолько близко к сетке, что ни у Федерера, ни у Белинды Бенчич не было шансов его достать. Этот удар Павлчюенковой привел в изумление 36-летнего швейцарца и вызвал овации у публики в австралийском Перте.

Встреча Швейцарии и России на групповом этапе Кубка Хопмана прошла 2 января и завершилась со счетом 3:0 в пользу швейцарцев. Федерер и Бенчич выиграли парную встречу у Павлюченковой и Карена Хачанова со счетом 4:3 (4:1), 3:4 (3:5), 4:1.

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