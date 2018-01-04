На Украине разыскали похищенный бюст Пушкина

В украинском городе Чернигове обнаружили похищенные в декабре 2017 года бюсты писателей Александра Пушкина и Михаила Коцюбинского. Об этом заявил заместитель городского головы Александра Ломако, передает в четверг, 4 января, агентство «Интерфакс».

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По его словам, в настоящее время продолжаются следственные действия. Ломако добавил, что эти памятники никогда не охранялись — «ни советской, ни царской властью, ни во время независимости».

18 декабря в Чернигове обнаружили пропажу стокилограммового бронзового бюста, установленного на могиле украинского писателя Михаила Коцюбинского. На месте преступления была разбросана солома, при помощи которой злоумышленники пытались заглушить шум от падения памятника.

Помимо этого в ночь на 31 декабря неизвестные похитили бронзовый бюст Пушкина, установленный в историческом центре города в сентябре 1900 года.

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