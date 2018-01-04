Нападающий «Атлетико» забил и травмировался за первые пять минут на поле

Видео: E7Prod / YouTube

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста забил гол и получил травму в первые пять минут после выхода на поле в матче Кубка Испании с клубом «Льеда». Видеозапись появилась на YouTube-канале E7Prod.

Коста вышел на замену на 64-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу «Атлетико». Спустя пять минут он забил третий гол, но в этом эпизоде получил травму колена. Тем не менее, форвард остался на поле и доиграл матч до конца: к тому моменту мадридцы исчерпали лимит замен.

Для Косты эта встреча стала первой после возвращения в «Атлетико». В сентябре он ушел из лондонского «Челси» из-за ссоры с тренером.

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