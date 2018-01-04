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В Белом доме запретили личные мобильники

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Сара Сандерс
Сара Сандерс

Сотрудникам Белого дома запретят пользоваться личными мобильными устройствами во время работы на его территории. Об этом говорится в заявлении официального представителя резиденция президента США Сары Сандерс, передает Bloomberg.

По ее словам, безопасность и целостность технологических систем в Белом доме являются приоритетом для администрации Дональда Трампа. «Поэтому со следующей недели использование всех персональных устройств как гостями, так и персоналом больше не разрешается в Западном крыле», — указала она.

Сандерс добавила, что работать сотрудники смогут на выданных правительством мобильных устройствах. Как отмечает издание, на запрете настоял глава аппарата Белого дома Джон Келли, сославшись на проблемы безопасности.

В то же время ряд сотрудников выступил против нововведения. Они указали, что не могут использовать служебные телефоны для личных нужд, через них также нельзя обмениваться текстовыми сообщениями. В этой связи они считают, что запрет отрежет из от детей и других родственников, пытающихся связаться с ними в середине дня.

Западное крыло Белого дома — это рабочая зона. В нем, в частности, расположены Овальный кабинет президента США и зал, в котором заседает правительство. Также в этой части находятся помещения журналистского корпуса и зал для брифингов и конференций.

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