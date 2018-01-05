Саакашвили пообщается с СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

Он отметил, что Саакашвили и его защита готовы прийти на допрос при условии, что все соответствующие документы, касающиеся вызова на допрос, будет оформлены надлежащим образом, а все процедуры будут происходить в соответствии с законодательством.

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Саакашвили вызвали в СБУ на допрос в конце декабря. Первый раз он не смог прийти в СБУ из-за проведения в тот день заседания Апелляционного суда Киева по рассмотрению апелляции прокуратуры на решение Печерского районного суда Киева об отказе в домашнем аресте политика.

Позже он отказался идти на допрос. Защита политика объяснила этот отказ тем, что Саакашвили поступили повестки о допросе и о взятии образцов для экспертизы, что, по утверждению его адвоката, незаконно.

Ранее в пятницу грузинский суд признал Саакашвили виновным в злоупотреблении служебными полномочиями на посту главы государства и заочно приговорил его к трем годам заключения.

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