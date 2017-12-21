Саакашвили получил право воссоединиться с семьей

Министерство безопасности и юстиции Нидерландов выдало визу бывшему руководителю Одесской области Михаилу Саакашвили. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщает нидерландская газета Telegraaf.

В ответ на соответствующий запрос в ведомстве ответили, что действительно дали разрешение на въезд бывшему президенту Грузии для воссоединения с семьей — жена опального политика Сандра Рулофс является подданной королевства. Уточняется, что Саакашвили получил визу в посольстве Нидерландов в Киеве.

Материалы по теме Беги, Михо, беги! Как Саакашвили из друга Порошенко превратился в главного врага

Позднее бывший губернатор в эфире телеканала NewsOne заявил, что ему «не нужна голландская виза. Я в любой момент могу выехать в любую европейскую страну, у меня есть несколько предложений о гражданстве в ряде государств Европы, у меня есть автоматическое право на гражданство Нидерландов — эта проблема передо мной не стоит», — пояснил он.

Остается неизвестным, в какой документ политика представитель посольства Нидерландов поставил визу — Саакашвили лишен украинского гражданства и, по его заверениям, не обладает заграничным паспортом.

10 сентября Саакашвили проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Сторонники политика прорвали оцепление силовиков, после чего он попал на территорию Украины.

3 октября он подал прошение о предоставлении политического убежища на Украине, однако впоследствии ему было отказано.

8 ноября Саакашвили заявил, что получил от миграционной службы документ, подтверждающий право находиться на Украине на законных основаниях. При этом политик подчеркнул, что не собирается останавливаться на этом и хочет через суд восстановить гражданство.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!