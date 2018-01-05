Российский конькобежец выиграл домашний чемпионат Европы

Россиянин Денис Юсков выиграл забег на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы в Коломне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он преодолел дистанцию за 1 минуту 44,53 секунды. Серебро и бронзу завоевали голландцы Томас Крол и Кун Вервей. Они показали время 1.45,20 и 1.46,40 соответственно. Пятое место занял россиянин Сергей Грязцов.

Россияне завоевали медали на всех дистанциях: два серебра в активе Ангелины Голиковой (500 метров) и Екатерины Шиховой (1500 метров) и бронза у Павел Кулижникова (500 метров).

Ранее в пятницу голландский конькобежец Хейн Оттерспер пропустил старт чемпионата Европы из-за неудачной попытки завязать шнурки.

112-й чемпионат Европы по конькобежному спорту проходит с 5 по 7 января в российской Коломне.

10 декабря Юсков обновил мировой рекорд на дистанции 1500 метров. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 41,02 секунды.

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