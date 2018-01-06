В Москве задержали активистов SERB

На выставке американского фотохудожника Джока Стерджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве задержаны трое активистов движения SERB. Об этом «Интерфаксу» сообщил лидер движения Игорь Бекетов, оказавшийся среди задержанных.

«Задержаны три человека: я, Игорь Брумель (активист SERB), был еще и оператор. Мы решили, как и обещали, посетить еще раз выставку ["Без смущения 2.0"]. Мы туда пришли с целью посмотреть, есть ли провокационные фотографии, хотели действовать строго в рамках закона», — сказал он.

Бекетов уточнил, что активистами SERB была обнаружена фотография, на которой обнаженная женщина обнимает обнаженного ребенка. Активисты потребовали объяснений у организаторов выставки, те от комментариев отказались.

«Мы поняли, что есть нарушение закона, позвонили в прокуратуру Москвы и полицию. Приехали сотрудники полиции - мы так и не поняли, их вызвали мы или организаторы, они тоже кому-то звонили. Мы попросили их зафиксировать нарушения, они предложили нам написать заявление, сказали, что после праздников проведут экспертизу, стали тянуть, и тогда наш активист Игорь Брумель не выдержал и немножечко, скажем так, отметил дурно пахнущей жидкостью не саму даже фотографию, а пол возле нее», — добавил Бекетов.

Лидер SERB сообщил, что ему позвонили из прокуратуры Москвы и пригласили 10 января дать показания о возможном нарушении закона организаторами выставки «Без смущения 2.0».

Агентству ТАСС Бекетов сообщил, что один из активистов SERB «не сдержался и разлил зловонную жидкость на полу под фотографией, которою мы считаем незаконной». Лидер движения объяснил, что «за открытый показ подобных фото в двухстах метрах от храма Христа Спасителя необходимо привлекать к уголовной, а не к административной ответственности».

Столичная полиция взяла объяснительные с участников конфликта, проводится проверка.

8 декабря неизвестный в женской одежде ворвался на выставку «Без смущения 2.0» и облил экспонаты жидкостью неустановленного состава, после чего его задержали сотрудники службы безопасности. По словам очевидцев, это была не моча, а какая-то пахучая «химия».

Конфликт из-за работ Стерджеса разгорелся в конце сентября 2016 года. Внимание на выставку обратила блогер Елена Мироненко, опубликовавшая в LiveJournal несколько провокационных снимков фотографа с обнаженными подростками. В Центре фотографии подчеркивали, что эти работы не входили в экспозицию, однако выставку прозвали «педофилической» и закрыли после протестов и дебоша — активист облил фотографии желтой жидкостью.

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