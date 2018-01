Названа лучшая российская реклама года

Эксперты и читатели отраслевого издания о рекламе и маркетинге Sostav.ru выбрали лучшие коммуникационные проекты, созданные для российского рынка.

Лучшим рекламным роликом признан проект под названием «Награждайте тех, кто не ищет наград», созданный SLAVA и Resonate Strategies для «Ферреро Россия». Также в тройку лидеров вошли «Забугорище» для МТС от агентства BBDO и «Как Касперский звук свиньи придумал» агентства Great для «Лаборатории Касперского».

Лучшими digital-проектами названы кампания «Аэропорт-тезка» от Аэрофлота производства агентства Smetana, «Связь в метро» от МТС производства BBDO Moscow и Volkswagen Tiguan от Volkswagen Russia производства DDB Russia.

Эксперты и читатели также посчитали самыми удачными рекламные кампании «Фотографии сбываются» для S7 от агентства Stereotactic, «Забугорище» для МТС от агентств BBDO, Havas Sports&Entertainment и Maxima, а также «Тинькофф Банк с Иваном Ургантом» от агентства Great.

В категории «Социальная реклама» были выделены проекты Read to me для фонда «Измени одну жизнь» от агентств Young & Rubicam и RODNYA, #Медиасиндром для фонда «Синдром любви» от агентства MOST Creative Club и «Жизнь на всю оставшуюся жизнь» для благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» от агентства What If Semin.

Полный список победителей доступен на сайте Sostav.ru.