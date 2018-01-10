Северный флот вооружился арктическими вездеходами

На вооружение Северного флота поступила партия арктических вездеходов — машин, способных ездить по снегу, болотам и воде, сообщает ТАСС.

Двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы высокой проходимости ГАЗ-3344-20 «Алеут» поступили в отдельную мотострелковую бригаду. Машины прошли испытания в арктических условиях и были доработаны предприятием-поставщиком с учетом полученных рекомендаций по эксплуатации в данной климатической зоне.

Отмечается, что вездеход выполнен по модульной схеме: в переднем звене могут перевозиться пять человек, включая водителя, в заднем — пассажиры до 15 человек. Блок может быть переоборудован под спальный, медицинский или командный пункт. Машины оснащены дизельными двигателями, автоматической коробкой передач, органами управления, как у грузового автомобиля и системой обогрева салонов. Температурный режим эксплуатации составляет от минус 50 до плюс 50 градусов.

«Алеут» способен преодолевать водные преграды: движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя. Снегоболотоходы пройдут обкатку на одном из полигонов в Мурманской области.