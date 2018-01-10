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«Могучих рейнджеров» похвалили за расизм

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На фоне обвинений в расизме компании H&M пользователи Twitter вспомнили о телесериале «Могучие рейнджеры». Юзеры заметили, что Черного рейнджера в шоу играл чернокожий актер, а Желтого рейнджера — азиатка.

«Проще были времена», — считают в сети.

Во втором сезоне передачи «Пауэр Рейнджерс, или Могучие Рейнджеры» роль Черного рейнджера Зака исполнил афроамериканец Уолтер Джонс, а роль Желтого рейнджера Трини исполнила актриса вьетнамского происхождения Туи Транг.

8 января шведский ретейлер H&M (Hennes & Mauritz) обвинили в расизме после рекламы детской коллекции, где худи с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях» представлял чернокожий ребенок.

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