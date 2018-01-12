Деспотичный якутский пенсионер четыре дня жил с трупом

В Якутии направлено в суд уголовное дело пенсионера, обвиняемого в убийстве помощника по хозяйству. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета в пятницу, 12 января.

По данным главка, в октябре 2017 года пожилой человек, проживающий в частном доме, нанял мужчину для колки дров. После этой работы пенсионер отправил его за продуктами, но тот вернулся только через два дня. Заподозрив работника в краже, хозяин дома во время совместного обеда схватил со стола кухонный нож и ударил им провинившегося несколько раз в шею и грудь. Потерпевший скончался на месте от полученных ран.

После убийства пенсионер не стал обращаться в полицию, а оставил тело в своем доме. Через четыре дня обвиняемый позвонил в службу доставки воды и попросил ее сотрудников сообщить о произошедшем в полицию.

На первом допросе пожилой человек сознался в преступлении, но затем изменил позицию. Он воспользовался статьей 51 конституции, дающей право не свидетельствовать против себя, и заявил, что убийство не совершал.

«В ходе изучения личности обвиняемого следователи допросили социальных работников, а также сотрудников сферы услуг, которые в силу служебных обязанностей посещали обвиняемого. По словам свидетелей, несмотря на преклонный возраст пенсионера, он всегда был вспыльчивым, по малозначительным поводам проявлял агрессию и деспотизм», — отмечается в сообщении управления.

Эксперты признали пенсионера вменяемым и сознающим в полном объеме характер и общественную опасность совершаемых им действий.

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