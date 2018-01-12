Эксперты признали авиакомпанию «Победа» ценовым лидером 2017 года

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» стала ценовым лидером 2017 года, говорится в независимом исследовании популярного сервиса путешествий OneTwoTrip.

Аналитики сервиса отметили, что в рейтинге российских авиакомпаний в 2017 году «Победа» лидирует как на внутренних, так и на международных направлениях, для чего проводилось сравнение стоимости билетов экономического класса крупнейших авиакомпаний России. «Стоимость ее билетов для перелета внутри страны оказалась на 30 процентов ниже среднего показателя по всем российским авиакомпаниям, для перелета за границу — ниже на 50 процентов», — заявили эксперты OneTwoTrip.

В 2016 году авиакомпания также становилась ценовым лидером на большинстве маршрутов. Отраслевые эксперты также отмечали, что «Победа» не просто предлагает самые доступные тарифы на рынке, но и в целом оказывает влияние на снижение среднего чека у других перевозчиков на конкурентных маршрутах в среднем на 20 процентов.

Благодаря своей ценовой политике «Победа» стала самым востребованным перевозчиком на российском рынке. Средняя загрузка рейсов авиакомпании составляет 95 процентов, а на большинстве рейсов достигает 100 процентов, что является самым высоким показателем среди российских регулярных авиакомпаний. За два первых года полетов более 1 миллиона человек впервые в жизни воспользовались воздушным транспортом. «Победа» ожидает дальнейшего роста этого показателя. Что касается маршрутной сети компании, около 38 процентов карты полетов — уникальные направления.