«АвтоВАЗ» удовлетворит прихоти президента Туркмении

Российский «АвтоВАЗ» готов поставлять в Туркмению машины только белого цвета. Об этом заявил глава пресс-службы концерна Сергей Ильинский, сообщает НСН.

«В нашей гамме у каждой модели есть белый цвет, поэтому проблем никаких не будет. Для нас белый является одним из базовых цветов и доступен для любой из наших моделей», — сказал он.

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Ильинский затруднился сообщить, автомобили каких цветов российский производитель больше всего поставляет в республику.

6 января интернет-издание «Хроника Туркменистана» сообщило о том, что полиция страны начала отлавливать на дорогах автомобили всех цветов, кроме белого. Со 2 января в Туркмении введен запрет на эксплуатацию автомобилей темных цветов. Новые требования привели к тому, что услуги по перекраске автомобилей в автосервисах выросли в цене в два раза — до тысячи долларов.

По данным «Радио Свободная Европа» (Radio Free Europe), президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов полагает, что белые машины приносят удачу.

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