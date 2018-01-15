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Бьорндален прокомментировал пропуск Олимпиады-2018

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Уле Эйнар Бьорндален
Уле Эйнар Бьорндален

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что смог бы завоевать медаль на Олимпийских играх 2018 года. Он не сумел показать необходимых результатов, чтобы попасть в состав на соревнования. Слова спортсмена приводит портал nettavisen.no.

«Решение такое, какое есть. Но я все еще уверен, что смог бы завоевать медаль на Играх. Это причиняет боль. До начала Олимпиады остается около месяца, я бы успел набрать форму. У Норвегии собралась сильная команда. Они собираются бороться за медали. Надеюсь, они приедут в своей лучшей форме и сделают это», — заявил 43-летний спортсмен.

По словам Бьорндалена, он не знает, будет ли следить за ходом Игр по телевизору. «Это что-то новое для меня. Раньше я не был в такой ситуации. В любом случае, я буду следить за парнями», — подчеркнул биатлонист.

Ранее 15 января стало известно, что Бьорндален не сумел попасть в состав сборной Норвегии на Олимпиаду в Пхенчхане. Он показал слишком низкие результаты и не сумел пройти квалификацию. В текущем сезоне биатлонист ни разу не сумел подняться выше 18-го места в личных гонках на этапах Кубка мира.

Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира, Игры в Пхенчхане могли стать для него седьмыми в карьере. Он принимал участие в каждой зимней Олимпиаде с 1994 года.

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