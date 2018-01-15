Китайцы отказались от российского золота

Консорциум китайских инвесторов Fosun отказался от приобретения 10 процентов акций крупнейшего российского производителя золота «Полюс» из-за невыполнения предварительного условия. Об этом говорится в сообщении «Полюса».

О каком условии идет речь, не уточняется. Стороны также отказались от опциона на покупку китайскими инвесторами еще 5 процентов компании.

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«После невыполнения указанного условия стороны обсуждали дополнительные опции, но не смогли прийти к взаимному решению, вследствие чего PGIL (основной владелец «Полюса» — прим. «Ленты.ру») предложил расторгнуть cоглашение», — отмечается в сообщении​.

«Полюс» договорился с консорциумом китайских инвестором Fosun о продаже 10-процентного пакета за 900 миллионов долларов акций в мае 2017 года. С учетом опциона сумма сделки могла составить до 1,4 миллиарда долларов.

«Полюс» возглавляет 22-летний сын бизнесмена и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова Саид. Холдинг является крупнейшим в России золотодобытчиком, в 2016 году он произвел 61,2 тонны золота.

В ноябре 2017 года Керимов-старший был задержан в Ницце по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. По данным французских властей, Керимов нелегально ввез в страну 500-750 миллионов евро и легализовал их за счет покупки недвижимости по заниженной стоимости. Как полагают следователи, Керимов на подставных лиц приобретал недвижимость на Лазурном Берегу по заниженным ценам. Сенатор был отпущен из-под стражи под подписку о невыезде под залог в пять миллионов евро. В декабре прошлого года залог был увеличен до 40 миллионов.

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