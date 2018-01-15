Мужчины-модели пожаловались на сексуальные домогательства фотографов-извращенцев

Манекенщики массово пожаловались на приставания ведущих фешен-фотографов. Об этом сообщает The New York Times.

15 мужчин-моделей выдвинули обвинения в отношении мастера жанра Брюса Вебера. По их словам, фотограф часто принуждал их раздеваться, когда для того не было необходимости, и сексуально домогался их во время съемок.

«Я помню, как он засунул пальцы мне в рот, а потом схватил за пах», — рассказал манекенщик Робин Синклер. Он добавил, что не вступал в интимную связь с Вебером, однако со стороны последнего было много прикосновений и попыток совращения.

Еще 13 моделей, работавших с фотографом Марио Тестино, описали подобные инциденты. По заявлениям мужчин, иногда доходило до мастурбации и ласк руками.

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Оба фотографа отметили, что шокированы обвинениями.

В октябре 2017-го знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили Кевина Спейси, Чарли Шина, Сильвестра Сталлоне, Ларса фон Триера, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана. В ноябре секс-скандалы вынудили Алека Болдуина на всякий случай заранее извиниться перед женщинами.

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