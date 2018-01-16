Уралец истязал хронически больного пятилетнего сына

В Челябинской области 55-летнего жителя Каслинского района привлекут к ответственности за истязание (статья 117 УК РФ) пятилетнего сына, страдающего хроническим заболеванием. Об этом во вторник, 16 января, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, житель поселка Вишневогорск неоднократно избивал сына в течение 2017 года. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения и лишении его родительских прав.

«Ребенок органами опеки помещен в социальный реабилитационный центр», — отметили в СКР. «Направлены представления в службу участковых уполномоченных районного отдела полиции и комиссию по делам несовершеннолетних», — добавили там.

28 декабря 2017 года сообщалось, что многодетная пара в Сургуте истязала и морила голодом 12-летнюю дочь своих родственников, переехавшую к ним из Таджикистана два года назад. Кроме них, к уголовной ответственности за халатность собираются привлечь участковых уполномоченных, не заметивших девочку, которая бродила в грязной одежде и выпрашивала еду у соседей.

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