Актера из «Бумера» госпитализировали

Актера Сергея Горобченко госпитализировали в Москве. Об этом он сообщил в Instagram в ночь на вторник, 16 января.

«Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить, но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается — нервы... Ну и плюс праздники», — написал он.

По его словам, доктора диагностировали панкреатит. Актер пожелал своим поклонникам здоровья.

Сергей Горобченко известен по роли Пети Рамы в фильме «Бумер» 2003 года. Он также снялся в таких проектах, как «Агент национальной безопасности», «Московская жара», «Первый после Бога», «Московский жиголо» и «Братья Карамазовы».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!