Актера из «Бумера» госпитализировали

Панкреотит- дело тонкое...)🤩 Так определили. С каждым может...) Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Ну дела...!!!)😂🔥🚀Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить), но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается- нервы... Ну и плюс праздники))). Спасибо Друзьям, взяли под ручки и принесли!!! Лечение: холод, голод и покой!👍🎄😍Не болейте, пожалуйста!!! #сергейгоробченко #невзороваполина #холодголодипокой #валерийконов #игорьшмелев #владимирбедин

A post shared by СЕРГЕЙ ГОРОБЧЕНКО (@sgorobchenko) on Jan 15, 2018 at 11:40am PST