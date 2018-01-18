Турфирма заплатит за неприличные названия британских городов

Британская компания Holiday Pirates пообещала иностранным туристам, которые пришлют фотографии на фоне нецензурных названий городов Великобритании, компенсировать стоимость билетов. Об этом в Twitter сообщил глава фирмы.

Наименования некоторых британских населенных пунктов звучат двусмысленно на других языках мира, поясняет The Daily Mail.

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Так, название города Ортона на аргентинском языке означает «большая дыра в заднице». А Тодморден при прямом переводе на немецкий язык будет звучать как «смертоубийство».

Город Лортон на датском языке означает «дерьмо», а Викс при произнесении совпадает с немецким сленговым словом wichs, которое переводится как «я мастурбирую». Название реки Гарри созвучно с японским словом «диарея».

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