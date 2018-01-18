В Севастополе проверят водителей маршруток

В Севастополе УГИБДД проведет массовые проверки соблюдения правил дорожного движения водителями маршрутных автобусов. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 18 января.

«На маршрутах движения транспортных средств автоинспекторы выявляют водителей автобусов, нарушающих правила дорожного движения при перевозке пассажиров, в том числе в режиме скрытого патрулирования», — отметили в ведомстве.

В частности, во время рейдов сотрудники Госавтоинспекции проверят техническое состояние автобусов, наличие необходимых документов у перевозчика и состояние водителей. По выявленным нарушениям будут составлены административные материалы.

Как отметили в управлении, в минувшем году водители севастопольских маршруток стали виновниками 28 ДТП, в которых пострадали 34 человека, в том числе 10 детей.

В середине июня сообщалось, что правительство Севастополя введет на территории города единую городскую карту, которая даст возможность осуществлять безналичную оплату проезда в общественном транспорте.

В мае вице-губернатор Владимир Базаров выступил с заявлением, что правительство разберется с перевозчиками и водителями общественного транспорта, неуважительно относящимися к пенсионерам, в частности, к ветеранам.

