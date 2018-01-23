Партнер по сборной позавидовал Месси и назвал его гномом

Полузащитник ПСЖ и сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал о ситуации с отбором в национальную команду. Слова футболиста приводит Sport.es

По словам хавбека, тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли гарантировал место в составе только форварду «Барселоны» Лионелю Месси. «Вижу ли я себя в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2018? На самом деле нет. Сампаоли довольно ясно объяснил, что единственный, кто уже попал в состав — это Гном (прозвище Месси — прим. "Ленты.ру"), всем остальным придется бороться за место в заявке», — заявил Ди Мария.

Футболист планирует приложить усилия для попадания в команду. «Было бы неправильно сейчас расслабляться и думать, что поездка на ЧМ у тебя уже в кармане», — добавил хавбек.

30-летний Месси получил прозвище «гном» в школе Барселоны за низкий рост (170 сантиметров). В отборе на мундиаль 2018 года нападающий забил семь мячей в 10 матчах.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Аргентина сыграет в одной группе с Хорватией, Исландией и Нигерией.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!