Песков прокомментировал отстранение Шипулина и Ана от Олимпиады

В Кремле глубоко сожалеют об отсутствии российских спортсменов Антона Шипулина, Виктора Ана и Сергея Устюгова в списке участников Олимпиады в Пхенчхане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 23 января.

«Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. (...) Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются. Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами», — сказал Песков.

Материалы по теме Прокатили: русский кореец Виктор Ан отстранен от Олимпиады Самого титулованного шорт-трекиста мира не пустили на Игры в Пхенчхан

Ранее во вторник вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не включил биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктор Ана и лыжника Сергея Устюгова в список потенциальных участников Олимпийских игр 2018 года. Он добавил, что представители ОКР попросят МОК объяснить эту ситуацию.

О недопуске до международных соревнований Виктора Ана стало известно накануне. Россиянин, ранее выступавший за сборную Южной Кореи, упоминается в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

Исполком МОК в декабре 2017-го отстранил сборную России от ОИ-2018. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям и не упомянутые в докладе Макларена.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!