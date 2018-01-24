Спрятавший тела влюбленных в диван убийца получил пожизненный срок

В Санкт-Петербурге осудили двух мужчин по делу об убийстве молодой пары, совершенном в доме на Октябрьской набережной в августе 2016 года. Об этом в среду, 24 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, осужденный Александр Новиков проник в квартиру, где проживали девушка и молодой человек. Он дважды выстрелил в потерпевшего, а затем нанес ему и его возлюбленной множественные ножевые ранения. Потерпевшие скончались на месте происшествия. В это время его подельник Александр Виноградов следил за обстановкой в подъезде.

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После убийства злоумышленники похитили вещи и деньги своих жертв на общую сумму более 550 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

Как отмечает РЕН ТВ, на следующий день после убийства Новиков вернулся в квартиру и спрятал тела погибших в диван.

Приговором суда Новикову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а Виноградову — в виде лишения свободы сроком на 11 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Кроме того, осужденным предстоит выплатить более семи миллионов рублей компенсации близким потерпевших.

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