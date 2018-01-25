В Самаре ученик пришел в школу с пневматикой и раскидал дымовые факелы

Ученик 2002 года рождения пронес в самарскую школу на улице Советской Армии пневматическое оружие, а также дымовые факелы, которые разбросал в коридоре. Об этом в четверг, 25 января, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как отмечается в сообщении, в результате инцидента никто не пострадал.

В прокуратуре Самарской области уже заявили, что проверят обеспечение безопасности и дадут оценку действиям должностных лиц учебного заведения, где произошел инцидент.

Пресс-секретарь министерства образования региона Алексей Ливенцев сообщил РИА Новости, что ведомство также проводит проверку в связи со случившемся.

Ливенцев уточнил, что школа №46 с сентября прошлого года временно размещается в здании Самарского колледжа сервиса производственного оборудования, поскольку в здании школы в одном из кабинетов первого этажа обрушился потолок, и оно закрыто на ремонт.

Утром 19 января подросток ворвался на занятия к семиклассникам в школу №5 в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ, ранил нескольких детей и учителя, а затем устроил пожар. В результате нападения пострадали семь человек, они получили резаные раны, у одной девочки отрублен палец.

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