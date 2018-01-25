Опубликована новая песня Высоцкого

В сети появилась песня на малоизвестные стихи Владимира Высоцкого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе музыкальной группы Uma2rmaH в четверг, 25 января.

«Несколько месяцев назад к нам пришли ребята из "Яндекс.Такси" и предложили спеть песню на это стихотворение Высоцкого. Конечно, мы согласились. Эта композиция — самая необычная из тех, которую мы когда-либо записывали», — рассказал Сергей Кристовский.

Композиция называется «Песня таксиста». Текст был написан Высоцким в 1972 году для спектакля Ленинградского театра миниатюр «Люди и манекены». Ранее песня не исполнялась.

«Пока придумывал форму для стихотворения, вспомнил, как и я, и Вовка подрабатывали в девяностые частным извозом — почти такси, получается. Я тогда только получил права и на папиной шестерке "Жигулей" ездил по городу по делам одной компании. Так что эта песня и про нас с братом», — добавил он.

Премьера композиции приурочена к юбилею Высоцкого.

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