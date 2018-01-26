Задержанный на Украине россиянин Агеев получил десять лет тюрьмы

Россиянин Виктор Агеев, летом 2017 года задержанный на Украине, приговорен к десяти годам тюрьмы. Такое решение вынес Новоайдарский районный суд Луганской области, сообщил в Facebook адвокат Агеева Виктор Чевгуз.

«По мнению прокурора, так называемая самопровозглашенная ЛНР (Луганская народная республика — прим. «Ленты.ру») является террористической организацией, в которую и вступил по контракту россиянин Виктор Агеев. Кроме того, Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. По совокупности преступлений, прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы, с конфискацией принадлежащего ему имущества», — написал Чевгуз.

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Адвокат добавил, что собирается обжаловать решение суда. «На наш взгляд, с учетом смягчающих обстоятельств, наказание в виде десяти лет лишения свободы, является чрезмерно суровым», — указал он.

«Русская служба Би-би-си» в июне 2017-го сообщила, что в Луганской области задержали российского военнослужащего-контрактника Виктора Агеева.

В российском Минобороны заявили, что Агеев никогда не был контрактником — после срочной службы в мае 2016 года он уволился в запас. Представители Луганской народной республики утверждали, что Агеев — гражданин ЛНР, он служил в народной милиции.

Киев регулярно заявляет о задержании российских военнослужащих, в том числе пограничников, и обвиняет Москву в непосредственном участии в конфликте на юго-востоке Украины. В России, как правило, данные утверждения опровергают, подчеркивая, что регулярных войск в Донбассе нет.

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