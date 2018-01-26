Беженцев в Евросоюзе освободят от гей-тестов

Суд Евросоюза в Люксембурге запретил проверять ищущих политическое убежище беженцев на гомосексуальность. Об этом сообщило издание Deutsche Welle.

В суде решили, что нельзя отвергать прошения мигрантов, основываясь на психологических тестах. Диагностика, выявляющая гомосексуальность, ненадежна и нарушает право человека на неприкосновенность частной жизни, постановила инстанция, решения которой не могут быть обжалованы.

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Поводом для рассмотрения дела в Суде Евросоюза стала жалоба беженца из Нигерии. Венгрия отказалась предоставить ему политическое убежище. Несмотря на то, что у властей не было сомнений в том, что показания соискателя достоверны, психологическое заключение не подтвердило нетрадиционную сексуальную ориентацию нигерийца.

В 2013 году суд ЕС объявил, что гомосексуальность может стать основанием для получения политического убежища. Для этого соискателю нужно доказать, что на родине его притесняют из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

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