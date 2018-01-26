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Россиянке отказали в выдаче маткапитала из-за буквы с точками

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Россиянке отказали в выдаче сертификата на маткапитал из-за того, что в свидетельствах о рождении двух из трех ее детей фамилия женщины написана по-разному. Об этом говорится на сайте Ленинградского районного суда Калининграда, куда она подала иск на Пенсионный фонд.

«В первом документе присутствует буква «Е», а во втором – буква «Ё». Истица обратилась в суд, полагая, что отказ ответчика является незаконным, поскольку ранее у нее не возникало проблем с правоустанавливающими документами», — отмечено в тексте.

В августе прошлого года в Госдуме отклонили инициативу приравнять две указанные выше буквы в личных данных, так как это может помешать борьбе с преступностью и поиску пропавших людей.

В июле 2016 года за распространение экстремистских материалов в Челябинской области привлекли к ответственности адепта запрещенного в России движения «Духовно-Родовая Державная Русь», который поклонялся букве «Ё».

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