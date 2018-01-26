На часах нарисовали феникса

Римский ювелирно-часовой дом Bulgari во время Международного салона высокого часового искусства анонсировал часовые новинки, которые будут показаны на выставке BaselWorld-2018, сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Среди новинок — модель с турбийоном Divas’ Dream Phoenix, с репетиром Divas’ Dream Minute Repeater, мужские часы Octo —

Octo L’Originale и Octo Roma, а также новые версии часов Serpenti.

Частично скелетонизированный циферблат Divas’ Dream Phoenix с механизмом BVL 208 «прикрывает» крыльями сказочная птица Феникс, чьи перья расписаны вручную в технике перегородчатой эмали (на каждые часы требуется три дня работы эмальера). Турбийон размещен в положении «6 часов». Безель корпуса из розового золота выложен бриллиантами, часы снабжены ремешком из кожи аллигатора. Серия из 50 экземпляров.

Первый в серии Divas женский минутный репетир Divas’ Dream Minute Repeater оснащен ультратонким мануфактурным механизмом калибра BVL 362 Finissimo, который заключен в корпус из розового золота. Циферблат новинки выполнен в технике японской лаковой миниатюры уруси с мягко мерцающей в толще лака золотой пылью. Выпуск лимитирован 5 экземплярами.

Divas’ Dream Minute Repeater Фото: Bulgari 1 /13

В линии Serpenti марка показала несколько новых дневных часов: Serpenti Tubogas 3 Gold с браслетом в трех оттенках золота — белом, розовом и желтом; Serpenti Twist Your Time с новыми ремешками ярких оттенков с эффектом «металлик» (синего топаза «индиго», жадеита «глициния» и бронзы) и на браслете из цепочек из розового золота; Serpenti Spiga Ceramic из керамики белого или черного цвета с золотыми деталями на браслете, охватывающем руку в два оборота (есть версия из черной керамики с браслетом в пять оборотов). Наконец, выполненные в единственном экземпляре ювелирные часы Serpenti Misteriosi пополнили новую линию «секретных» часов. Браслет из белого золота, бриллиантов и изумрудов заканчивается двумя изящными змеиными головками, в одной из которых скрыты часы с механизмом B033. Такая версия реализована домом впервые.

Мужские Octo L’Originale — трехстрелочник и хронограф — оснащены механизмами BVL 191 Solotempo с функциями индикации часов, минут, секунд и даты и автоматическим калибром BVL 328 Velocissimo соответственно, которые заключены в корпуса из титана. Модель Octo Roma с калибром BVL 191 Solotempo вышла в трех новых версиях: в корпусе из стали с темно-серым либо темно-синим циферблатом с гильоше «солнечные лучи» и биколорной версии с безелем и заводной головкой из розового золота и браслетом со стальными и золотыми звеньями.

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Дизайн часов Octo Tourbillon Sapphire с механизмом BVL 206 с ручным заводом в титановом корпусе решен на контрастных голубых акцентах. Механизм open work можно рассмотреть сквозь стекло: 11 мостов с черным DLC-покрытием контрастируют с лучевидными планками, покрытыми голубым люминесцентным составом SLN.

Ранее сообщалось, что дом Bulgari представил мужские модели, созданные в рамках сотрудничества с итальянским автопроизводителем Maserati. Это хронографы в корпусах диаметром 41 миллиметр из коллекции Octo Maserati — GranSport в стальном корпусе с черным DLC-покрытием и GranLusso в корпусе из розового золота. Хронографы оснащены автоматическим механизмом калибра Retro BVL 262 с 42-часовым запасом хода. Циферблат с секторной индикацией минут демонстрирует цифровую индикацию часа мгновенного переключения.

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