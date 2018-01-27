Ученые воссоздали облик жившей 9 тысяч лет назад девушки

Ученые Афинского университета воссоздали лицо девушки, жившей примерно девять тысяч лет назад. Об этом сообщает National Geographic.

В реконструкции облика участвовали эндокринолог, ортопед, невропатолог, патологоанатом и рентгенолог. Используя математические алгоритмы, они на основе компьютерной томографии воссоздали череп девушки с помощью 3D-принтера, а затем и ее лицо.

В итоге ученые установили, что у девушки был довольно массивный подборок и скулы. Цвет кожи и глаз ученые вывели из общих характеристик людей, живших в этом регионе. Возраст установили по зубам — ей было около 18 лет. Обстоятельства ее смерти выяснить не удалось.

В результате радиоуглеродного анализа стало известно, что она жила в конце мезолита — эпохи перехода людей от собирательства к выращиванию зерновых культур и скотоводству, которая считается началом цивилизации, поэтому археологи дали ей имя Авги — с греческого это слово переводится как «рассвет».

Череп Авги нашли в 1993 году в пещере Теопетра в центральной Греции.

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