«Поженившиеся» в Москве геи забаррикадировались и отказались отдавать паспорта

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, получившие штамп в паспортах о регистрации брака, провели все выходные в квартире, чтобы полиция не смогла добраться до них. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По утверждению друга гей-пары, за дверью их жилища дежурят сотрудники правоохранительных органов, которые хотят изъять у них удостоверения личности. «Держим оборону! Шестеро полицейских сидят под дверью в надежде забрать моих друзей. Полисмены осаждают квартиру. Стучат. Однажды выключили свет и интернет», — заявил их знакомый Алексей Крапухин. В полиции не подтвердили данную информацию.

«Мы не признаем это "аннулирование" наших, граждан РФ, паспортов. МВД не в праве аннулировать паспорта граждан России, оформленные надлежащим образом, в соответствии с законами России!», — приводит издание слова поженившихся в Копенгагене мужчин.

27 января столичное управление МВД заявило, что мужчин, получивших штампы о признании брака в Москве, оштрафуют за порчу документов. В отношении них возбуждены административные дела по статье 19.16 КоАП России. Согласно этой статье, максимальное наказание составляет штраф в размере 300 рублей. Паспорта со штампами будут изъяты.

25 января стало известно, что в одном из столичных МФЦ двое мужчин получили в паспорта отметку о регистрации брака. Они поженились в начале января в Копенгагене и подали в центр госуслуг документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. Работник центра принял эти бумаги.

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