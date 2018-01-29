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Рассказавшие о своем браке в России геи покинули страну

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Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, которые подтвердили в московском МФЦ заключенный в Копенгагене брак, были вынуждены уехать из России из-за поступающих в их адрес угроз, говорится на сайте Российской ЛГБТ-сети.

В сообщении отмечается, что мужчины не планировали отъезд, но подверглись давлению со стороны правоохранительных органов. По данным правозащитников, сотрудники полиции начали блокировать выход из квартиры, где проживали супруги, а также препятствовать доступу в нее друзей и знакомых. У новобрачных требовали сдачу паспортов. В обмен на это силовики обещали снять «осадное положение» с дома и закрыть административное дело о порче документов, однако признались, что не смогут гарантировать безопасность мужчин в случае нападок со стороны «гомофобно настроенных лиц».

Правозащитники подчеркнули, что сотрудница МВД, которая поставила штамп в паспорте, действовала в рамках российского законодательства, по которому Россия признает браки, заключенные в других странах, если отсутствуют препятствия для заключения брака, предусмотренные статьей 14 Семейного кодекса РФ: супруги совершеннолетние, дееспособные лица, не состоящие в других зарегистрированных браках и в близких родственных отношениях друг с другом. Реакцию полиции назвали неоправданной.

25 января Стоцко и Войцеховский рассказали, что 4 января зарегистрировали свой брак в Копенгагене, а затем «без лишних вопросов» получили штамп в паспорте на странице семейного положения в московском МФЦ. 26 января МВД России сообщило, что уволит сотрудницу столичного центра государственных услуг и ее непосредственного руководителя за гей-брак.

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