Британец проснулся и обнаружил над собой полуголую незнакомку с ножами

Учитель математики из британского города Вустер проснулся среди ночи, увидел в своей комнате незнакомку в нижнем белье и с ножами в руках и разоружил ее. Об этом пишет Metro.

Ричард Хилл (Richard Hill) рассказал, что в 4 часа утра 24 января его разбудила неизвестная девушка в нижнем белье. В руках она держала два ножа для резьбы по дереву, нож для хлеба и вилку, которые взяла на кухне. Рядом с девушкой лежала наполовину выпитая бутылка виски.

«Она выглядела потрясающе: на вид ей было около 20 и одета она была только в кружевные лифчик и трусики, — вспоминает Хилл. — Я встал и забрал из ее рук ножи. Я очень испугался, да и что я еще мог сделать». После он успокоил незнакомку и вызвал полицейских. Те сообщили, что он не был первым, к кому проникла девушка той ночью.

Затем они забрали ее в больницу для психиатрической экспертизы. От действий девушки никто не пострадал. Каким образом она залезала в дома людей, неизвестно.

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