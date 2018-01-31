Китай разочаровался в СССР

Судьба Советской армии вызывает сожаление и может служить предостережением для КНР, полагает профессор Академии национальной обороны Национально-освободительной армии Китая Сюй Янь. Колонку военного эксперта, приуроченную к столетию подписания декрета РСФСР «О Рабоче-крестьянской Красной армии», опубликовало Global Times.

Янь замечает, что с распадом СССР армия, «одержавшая верх над нацизмом и противостоявшая США в холодной войне», просто «взяла да исчезла». По мнению эксперта, причина заключается в том, что советское руководство забыло цели, поставленные когда-то перед вооруженными силами, отказалось от прежних идей и идеалов, а также поддалось западному влиянию.

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Аналитик заключает, что Советская армия «развалилась изнутри», что служит предостережением для КНР. Данный факт стал большим разочарованием для китайцев, подчеркнул он.

По словам профессора, Красная армия сначала представляла эталон для Китая, однако после того, как в СССР «сменилась идеология», в КНР обнаружили у советских войск признаки «поведения гегемона». Эксперт отмечает, что китайцы помнят о помощи СССР в освобождении страны от японской оккупации и о том, что именно Советская армия внесла наибольший вклад в борьбу с нацистами.

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