Российская армия получит новые танки Т-90М

Новые танки Т-90М в ближайшие месяцы поступят на вооружение российской армии. Об этом в среду, 31 января, сообщили ТАСС в научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ).

«Первая партия танков Т-90М, если говорить военным языком, будет доведена до штатной численности танкового батальона. Всего же госпрограмма вооружений предусматривает закупку этих танков на весь период ее действия в объемах, определяемых заказчиком», — отметили в УВЗ.

Там добавили, что в настоящее время танк проходит испытания в соответствии с графиком, утвержденным Минобороны.

Как пояснили в УВЗ, по сравнению с базовой моделью Т-90 боевые возможности Т-90М значительно возросли. В частности, танк оборудован новым боевым башенным модулем, а также мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления огнем. Новая 125-миллиметровая танковая пушка способна применять все современные типы боеприпасов.

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Кроме того, машине обеспечили более высокий уровень защиты. «Она имеет новую модульную динамическую защиту, которая позволяет повысить уровень защищенности при действии современных средств поражения и обладает более высокой ремонтопригодностью. Установка системы электромагнитной защиты обеспечивает защиту от мин, оснащенных магнитометрическими взрывателями», — рассказали разработчики.

«Уралвагонзавод» подписал контракт на поставку Минобороны танков Т-90М в августе 2017 года на форуме «Армия-2017».

Т-90М создан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3» и является развитием моделей Т-90АМ («Прорыв-2») и его экспортного варианта Т-90МС, впервые продемонстрированного в 2011 году.

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