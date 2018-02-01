Глава USADA почуял вонь российской атаки на чистый спорт

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать российских спортсменов, которые ранее были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК). Слова функционера приводятся в Twitter-аккаунте USADA.

«Провал МОК в борьбе с беспрецедентной российской атакой на честную игру подорвал общественное доверие в ценности олимпийского движения. Ошеломляющие десятки случаев нарушений на Олимпийских играх не принесли никакой справедливости, и единство Игр было нарушено. Все это воняет, и ночной кошмар для чистых спортсменов продолжается», — заявил Тайгарт.

1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, отстраненных МОК. Их признали не нарушавшими антидопинговые правила и восстановили результаты в Сочи-2014. Благодаря этому Россия вернулась на первое место в общекомандном зачете.

Тайгарт неоднократно выступал с критикой российского спорта. В частности, в сентябре он выступил за полное отстранение сборной России от участия в Олимпиаде в Пхенчхане.