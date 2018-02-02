Пленившие россиян боевики показали последствия своей атаки

В сети появилось видео, на котором запечатлены последствия наступления боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на нескольких участках шоссе Пальмира — Дейр-эз-Зор, предпринятого в конце сентября прошлого года. Кадры из него в пятницу, 2 февраля, публикует Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов.

В частности, на кадрах видны казненные пленные и другие последствия атаки джихадистов в районе населенных пунктов Шуля и Кабаджеб. По данным канала, при наступлении боевики использовали мобильные части, передвигавшиеся по пустыне на пикапах, и устраивали засады на проезжавшие по шоссе автобусы с военнослужащими и грузовики, а также легковые автомобили.

Как отмечает Directorate 4, именно в ходе этих боев в плен попали двое бойцов частной военной компании (ЧВК) — россияне Григорий Цуркану и Роман Заболотный.

Материалы по теме Они ушли Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца

Кроме того, боевикам удалось захватить 122-миллиметровую гаубицу Д-30, заряды для РПГ-7, автоматы Калашникова, танковые осколочно-фугасные снаряды и грузовики «Урал-4320», оснащенные ЗУ-23-2. Подобные «Уралы», по данным канала, управлялись бойцами российских ЧВК и использовались для поддержки пехоты при наступлении сирийских правительственных войск в долине Евфрата и во время боев за Дейр-эз-Зор.

О пленении Цуркану и Заболотного стало известно в октябре прошлого года, когда боевики опубликовали видео их задержания и показаний, данных в плену. О их дальнейшей судьбе не сообщалось. По некоторым данным, мужчин казнили.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!