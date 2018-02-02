Японцев предупредили о возможной войне в Корее во время Олимпиады

МИД Японии предупредил граждан страны об опасностях при поездке на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхан. Основными опасностями названы ситуация на Корейском полуострове и преступность, сказано на сайте ведомства.

«С учетом угроз крупных стихийных бедствий, беспорядков или терактов, а также непредсказуемости ситуации на Корейском полуострове вокруг Северной Кореи, зарегистрируйтесь в системе учета зарубежных поездок в МИД, чтобы посольство в экстренных случаях могло бы связаться с вами и чтобы получать последнюю информацию о безопасности поездки», — говорится в документе.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что в Южной Корее в 2,5 раза больше убийств и в 1,2 раза больше грабежей, чем в Японии.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. 17 января стало известно, что спортсмены из Южной Кореи и КНДР выступят под единым флагом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!