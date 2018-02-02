Бывший завод Порошенко стал российской собственностью

Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, который ранее принадлежал президенту Украины Петру Порошенко, перешел в собственность России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса страны. Завод выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности России. В частности, он является соисполнителем госконтрактов по ремонту кораблей и судов ВМФ и производству и ремонту гражданской морской техники.

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В правительстве ожидают, что решение о передаче завода в федеральную собственность ускорит его интеграцию в российский оборонно-промышленный комплекс, а также обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей.

Завод был основан в 1783 году, когда после присоединения территории Крыма к Российской империи была заложена кузница для ремонта пришедших кораблей — она считается первым производственным корпусом предприятия. С 2010 года предприятие принадлежало структурам, подконтрольным Порошенко. В 2015 году оно было национализировано в пользу Севастополя.

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