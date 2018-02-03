Российский боксер Алоян защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Михаил Алоян защитил титул интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором наилегчайшем весе (до 52,16 килограмма) в бою с уроженцем Никарагуа Александром Эспиносой. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок состоялся в субботу, 3 февраля, в Сочи и завершился победой Алояна раздельным решением судей — 96:95, 94:96, 96:94. Россиянин выиграл четвертый бой в профессиональной карьере. Эспиноса потерпел первое поражение при 15 победах (7 нокаутом) и двух ничьих.

Алоян — бронзовый призер Олимпиады 2012 года в Лондоне, двукратный чемпион мира, чемпион Европы в весовой категории до 52 килограммов. Он завоевал серебряную медаль Игр в Рио-де-Жанейро, но позднее был лишен награды из-за проваленного допинг-теста. В его крови был обнаружено запрещенное вещество туаминогептан.

Бой Алояна и Эспиносы проходил в андеркарде полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе. Начало встречи — ориентировочно в 01:00 мск.

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