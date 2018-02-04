Казаки проследят за порядком на ЧМ-2018

Правительство Калининградской области намерено привлечь казаков к патрулированию территории острова Октябрьский, где строится стадион к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщает «Новый Калининград».

По словам атамана Балтийского отдельного казачьего округа Максима Буги, казаки собираются охранять территорию, прилегающую к стадиону, совместно с правоохранительными органами. Услуги казаков будут частично оплачиваться.

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«Согласование параметров и задач сейчас идет в правительстве. Ясно, что наши функции не будут ограничиваться охраной лесов, мы много функций будем выполнять», —рассказал атаман.

31 января стало известно, что Украина не пустила журналистов на чемпионат мира в России. Федерация футбола Украины отказалась выдавать работникам СМИ аккредитации для подачи заявки на мундиаль.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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