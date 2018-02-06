В Уссурийске выявили серию нападений хищников на детей

В Уссурийске возбудили второе уголовное дело по факту нападения дикого зверя на ребенка в местном зоопарке, говорится на сайте региональной прокуратуры во вторник, 6 февраля.

От жительницы Михайловского района Приморского края сотрудники надзорного ведомства узнали, что в марте прошлого года в этом зоопарке лев через клетку травмировал ее малолетнюю девочку, нанеся ей рвано-укушенную рану правого плеча, уха и шеи. Ответственность за произошедшее прокуратура возложила на администрацию учреждения, поскольку «меры безопасности не соответствовали требованиям действующего законодательства, не была обеспечена прочность всех помещений, их внутренних и внешних оград».

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Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК).

В январе текущего года в том же зоопарке леопард нанес лапой рану мальчику. По данному факту было возбуждено и расследуется уголовное дело по той же статье УК.

Повлечет ли серия подобных происшествий дополнительные последствия для учреждения, в надзорном ведомстве не уточнили.

Уссурийский зоопарк был открыт в конце 2015 года. Туда переехали обитатели старого городского зоопарка, уничтоженного наводнением, вызванного тайфуном «Гони».

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