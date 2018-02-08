Российские олимпийцы смогут носить шапку с триколором

В Южной Корее стартовали продажи шапок в цветах российского триколора. Спортсмены из России смогут их носить на олимпийских объектах при условии, что купят их в официальном магазине. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил «Р-Спорт».

На шапке помимо триколора видны олимпийские кольца и официальный логотип Игр в Пхенчхане. Таким образом, формально товар не является символом национальной идентификации. Данное обстоятельство позволяет обойти запрет, ранее наложенный Международным олимпийским комитетом (МОК) на атлетов из России. Головной убор обойдется желающим в 18 000 вон, или 960 рублей.

Ранее в МОК рассматривали возможность разрешить спортсменам из России участвовать в церемонии закрытия Игр под национальным флагом. По словам Николь Херц, члена рабочей группы по данному вопросу, для комиссии будет иметь значение общий дух, демонстрируемый российской делегацией, а также поведение российских болельщиков и журналистов. Церемония закрытия Олимпийских игр назначена на 25 февраля.

В декабре МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 из-за доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA). По данным комиссии под руководством Ричарда Макларена на Играх в Сочи россияне массово применяли допинг с ведома руководства отечественного спорта. Атлеты, получившие приглашение в Пхенчхан, выступят на соревнованиях под олимпийским флагом.

Олимпийские игры стартуют 9 февраля и продлятся до 25 февраля.

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