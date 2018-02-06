Раскрыты условия снятия запрета на российский флаг на Олимпиаде

Николь Ховерц, член рабочей группы Международного олимпийского комитета (МОК), раскрыла условия снятия запрета на российский флаг на церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года. Ее слова приводит Insidethegames.

«Очень трудно отследить все индивидуальные случаи (нарушения условий участия россиян в Играх — прим. «Ленты.ру»). Мы будем смотреть на общий дух. Наши критерии несколько открытые и гибкие. Мы будем смотреть на поведение болельщиков и журналистов», — заявила Ховерц, отметив, что нечто похожее принято в футболе, когда команда отвечает за действие своих фанатов.

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Сборная России была отстранена от участия в Играх в Пхенчхане за нарушения антидопинговых правил. Вместо нее на Игры приедет команда «Олимпийских атлетов из России», которая выступит под олимпийским флагом. На церемонии открытия его понесет волонтер, которого выберет оргкомитет Игр-2018.

При этом МОК рассматривает возможность восстановления в правах сборной России к церемонии закрытия Олимпиады. Специальная группа будет следить, выполняют ли спортсмены особые правила поведения.

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