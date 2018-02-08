Российские олимпийцы подверглись дискриминации со стороны канадцев

Руководитель делегации олимпийских атлетов из России на Играх 2018 года Станислав Поздняков рассказал о случае дискриминации россиян со стороны сборной Канады. Его слова приводит «Р-Спорт».

«У нас существовали опасения, что к нашим спортсменам и тренерам будут относиться с негативом. Но за все время был зафиксирован только один случай — со стороны Канады. Инцидент был исчерпан, глава канадской делегации принес извинения. Не буду вдаваться в подробности, что было, — они негативно отнеслись к одному из наших тренеров, — но все исчерпано уже», — сказал Поздняков.

Материалы по теме «Это настоящий садизм» Россиян лишают Олимпиады. И дело не в допинге

Российские спортсмены, оправданные Спортивным арбитражным судом, 7 февраля подверглись критике со стороны иностранных атлетов. В частности, американская биатлонистка Сюзан Данкли разочаровалась решением суда, а призер Олимпийских игр, биатлонист сборной Германии Арнд Пайффер сравнил оправдание россиян с плевком в лицо.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхенчхане за нарушение антидопинговых правил. В Играх примет участие команда «Олимпийских атлетов из России», которая выступит под олимпийским флагом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!