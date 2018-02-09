Российские керлингисты одержали вторую победу подряд на Олимпиаде

Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова обыграли команду Финляндии в третьем матче олимпийского турнира в дисциплине дабл-микст, одержав вторую победу подряд. Встреча состоялась 9 февраля, россияне оказались сильнее — 7:5.

В следующем матче российскому дуэту будет противостоять сборная Китая. В других матчах третьего круга норвежцы обыграли команду Южной Кореи (8:3), канадцы взяли верх над китайцами (10:4), а швейцарцы — над американцами (9:4).

8 февраля Крушельницкий и Брызгалова стартовали на Олимпиаде с поражения от сборной США. После этого они обыграли норвежцев, одержав первую победу всей российской команды в Пхенчхане.

Медали в дисциплине дабл-микст разыгрываются на Олимпиаде впервые в истории. Официально Игры в Пхенчхане стартуют 9 февраля, в 14:00 мск начнется церемония открытия. Соревнования продлятся до 25 февраля.

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